0553 313 94 23

Kadıköy'de otomobil fırına daldı! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerinde bulunan fırına daldı. Korkunç kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:17
Kadıköy'de otomobil fırına daldı! Ortalık savaş alanına döndü

Kadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Fırında çalışan bir kişinin şans eseri kurtulması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi'nde bir otomobil cadde üzerinde bulunan ve içeride çalışanların olduğu fırına girdi. Fırındaki bir kişi ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Çalışan kazadan kıl payı kurtulurken, dükkanda maddi hasar oluştu. Kadın sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Fırının sahibi Emrullah Güney, "Araç ters yönden gelmiş, Tümseğe çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Allahtan müşteri yokmuş o saate. Yaralı yok çok şükür. Maddi hasarımız var. İki üç gündür çalışamıyoruz dükkanda" dedi.

Öte yandan aracın fırına girmesi çevredeki güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil arkası dönük bir çalışanın yanından hızla geçerek fırına giriyor. Arkasını dönen çalışan korku ve panikle kendisini caddeye atıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:17
  1. İstanbul
  2. Kadıköy
  3. Trafik kazası
  4. Otomobil fırına daldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    1. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    2. Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere..
    3. Türkiye Kupası'nda..
    4. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor..
    5. Ümit Özdağ oralı bile olmadı: HDP’nin..
    6. "Öğrencilerimizin sınav sürecinde her..
    7. Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı..
    8. Meteksan Savunma'da bayrak değişimi
    9. Tekerlekli sandalye basketbolunda..
    10. "Reyting uğruna hekimlerin..
    11. İran'ın petrol dışı ihracatı ABD..
    12. Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!
    13. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    14. Şenol Güneş transferi duyurdu: Her..
    15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    16. İdlib'deki rejim saldırıları
    17. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    18. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    19. "Pet şişe getirenlere kontör..
    20. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!