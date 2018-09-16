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Kadıköy’de otobüs kartı geri gelmedi ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de halk otobüsüne arka kapıdan binen bir kişi otobüs kartını şoföre doğru uzattı. Kartının geri gelmediğini iddia eden kişi otobüsün camını kırdı.

16 Eylül 2018 Pazar 09:57
Kadıköy’de otobüs kartı geri gelmedi ortalığı birbirine kattı

Olay, KadıköyUzunçayır otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu otobüse arka kapıdan bir kişi otobüs kartını elden ele şoföre doğru uzattı. Otobüs kartının kendisine geri gelmediğini iddia eden kişi halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başladı. 

Otobüs şoförüyle tartışan kişi otobüsün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs kapısının camını kıran kişi bir süre şoföre tartışarak olay yerinden uzaklaştı. Halk otobüsünde bulunan yolcular otobüsten indirilerek başka bir otobüse alındı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 09:57
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