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Kadıköy’de ’köpek’ tartışması karakolda bitti

Kadıköy’de, bir mahalle sakini ile köpeğini gezdiren kadın arasında yaşanan “idrar” tartışması karakolda bitti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:58:32 -
Kadıköy’de ’köpek’ tartışması karakolda bitti

Kadıköy’de, bir mahalle sakini ile köpeğini gezdiren kadın arasında yaşanan “idrar” tartışması karakolda bitti.


Edinilen bilgilere göre, dün öğle saat 14.00 sıralarında Kadıköy’de, bir mahalle sakini ile köpeğini gezdiren kadın arasında “idrar” tartışması yaşandı. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, E.B.Y. adlı bir twitter kullanıcısı, annesi M.B.’nin, sokakta köpeğini gezdiren M.C. adlı bir kadın tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Annesinin, M.C.’yi köpeğinin evin duvarına idrarını yaptığını söyleyerek uyardığını ileri süren E.B.Y., uyarı üzerine M.C.’nin ilk olarak annesini darp ettiğini, ardından da başörtüsünü kafasından çıkartarak hakaret ettiğini iddia etti.


Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaları arkadaş grubundan öğrenen M.C.’nin ise yakın çevresine karakola giderek asıl kendisinin karşı taraftan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

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