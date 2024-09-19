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Yerel Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı
Yerel

Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 06:34:00 - 2024-09-19 06:39:45

Kadıköy'de seyir halindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay saat 01.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 KYJ 983 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 77 RS 379 ve 35 ATL 207 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

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