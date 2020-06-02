Kadıköy'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etti, 29 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'deki boğa heykeli önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup "polis şiddetine dikkat çekmek" iddiasıyla gösteri yapmak istedi.

İzinsiz gösteri için bölgede önlem alan polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale etti.

Gözaltına alınan alınan 29 kişinin işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirilirken, göstericilerin bir kısmının da ara sokaklara dağıldığı görüldü.