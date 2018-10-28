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Kadıköy'de İsmail Kartal sesleri

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Kadıköy'de Cocu istifaya davet edilirken İsmail Kartal lehine tezahüratlar yapıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 22:44
Kadıköy'de İsmail Kartal sesleri

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünlerden Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’a destek tezahüratları yapıldı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakada Başkent ekibinin Teknik Direktörü İsmail Kartal’a Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlardan destek geldi.

Kale arkası tribünlerden başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken, Kartal kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 22:44
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. İsmail Kartal

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