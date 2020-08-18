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Aktüel Kadıköy'de internetten hayvan satışına denetim
Aktüel

Kadıköy'de internetten hayvan satışına denetim

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:48:46 -
Kadıköy'de internetten hayvan satışına denetim

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Kadıköy'de yapılan denetimlerde ticareti yasak olan türler olmak üzere toplam 20 canlıya el konulduğunu ve yasa dışı üretim yaptığı tespit edilen bir kişinin de faaliyetten men edildiğini bildirdi.

Fahrettin Ulu, yazılı açıklamasında, Bölge Müdürlüğüne, CİMER üzerinden, internetten ticareti yasak olan sürüngenlerin satışının yapıldığı ihbarının geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CİTES) gereği, kurum personelimizce yapılan araştırma sonucunda, 10 yavru ve 9 yetişkin olmak üzere toplam 19 gecko cinsi sürüngen ve 1 mavi dilli skink cinsi sürüngene el konulmuştur. Ticareti yasak olan türler olmak üzere toplam 20 canlıya el konulmuş olup, yasa dışı üretim yaptığı tespit edilen C.S isimli şahıs hakkında idari işlemlere başlanıp, faaliyetinden men edilmiştir. El konulan hayvanlar kurumumuzca rehabilitasyon protokolü yapılan hayvanat bahçelerinde yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir."



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