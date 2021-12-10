Kadıköy’de İmam Hatip öğrencisine muştalı saldırı
Kadıköy İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hubeyd Kolukısaoğlu, dışarıdan okul bahçesine giren iki kişinin muştalı saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan 9. sınıf öğrencisinin yüzüne 5 dikiş atıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan eşkıyalık, tırmanan toplumsal şiddetin okullara kadar girdiğini gösterdi.
Muşta ile yumruklandı
Kaldığı yurda gitmek üzere sınıfından çıkan Kadıköy İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hubeyd Kolukısaoğlu, okul bahçesinden çıkmak üzereyken, kenarda bekleyen iki kişinin önce sözlü saldırısına uğradı. Saldırganlara cevap vermeden yoluna devam eden Kolukısaoğlu'nun yayına gelen saldırgan, "buradan geçme" diyerek öğrencinin yüzüne muşta ile yumruk attı.
Gözlüğü kırıldı, yüzüne 5 dikiş atıldı
Yüzüne gelen yumrukla neye uğradığını şaşıran 15 yaşındaki öğrenci acı içerisinde olay yerinden koşarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırına öğrencinin elmacak kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Gözlükleri de kırılan Hubeyd'in göz altına 5 dikiş atıldı.
Saldırganlar kaçtı
Hubeyd'e saldıranların Kadıköy İHL öğrencisi olmadığı öğrenildi. Okul bahçesine ne amaçla girdikleri tespit edilemeyen saldırganlar, Hubeyd'in acı içerisinde bağırdığını duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.
Karakolda şikayetçi oldu
Babasının öğretmen olduğu öğrenilen Hubeyd Kolukısaoğlu, hastaneden aldığı darp raporu ile karakola giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.