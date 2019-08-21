Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Zeki Yakupoğlu idaresindeki 34 ZK 642 plakalı otomobil, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi'nin yol ayrımında Fehmi Araz yönetimindeki 34 UC 2732 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.