  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kadıköy'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı
Yerel

Kadıköy'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 03:50:00 -
Kadıköy'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Kadıköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta bulunan skuter bataryalarının alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Kadıköy'de, iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araçla taşınan skuter bataryaları alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler ticari aracı sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı. İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde taşınan skuter bataryaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç, çekici ile kaldırıldı. Aracın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23