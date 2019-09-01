Kadıköy'de dev randevu! Muhtemel 11'ler belli oldu Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.



Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.



Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe



Altay

Ozan

Zanka

Jailson

Dirar

Tolga

Emre

Deniz

Kruse

Rodrigues

Muriqi



Trabzonspor



Uğurcan

Pereira

Hosseini

Hüseyin

Novak

Mikel

Sosa

Abdülkadir Parmak

Yusuf Sarı

Nwakaeme

Sörloth

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