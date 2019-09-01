Kadıköy'de dev randevu! Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri...01 Eylül 2019 Pazar 10:23
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.
Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Ozan
Zanka
Jailson
Dirar
Tolga
Emre
Deniz
Kruse
Rodrigues
Muriqi
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hosseini
Hüseyin
Novak
Mikel
Sosa
Abdülkadir Parmak
Yusuf Sarı
Nwakaeme
Sörloth
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