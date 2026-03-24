Kadıköy’de derbi alarmı: Fenerbahçe’de Beşiktaş mesaisi tam gaz sürüyor

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, 28. hafta mücadelesinde konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Teknik Direktör Domenico Tedesco nezaretinde gerçekleştirilen idmanla taktiksel çalışmalarına hız verdi. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun olarak gerçekleştirilen antrenmanda, kalan oyuncuların hırsı ve yüksek konsantrasyonu dikkat çekti.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleşen idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.