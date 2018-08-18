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Kadıköy'de dehşet! Apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

Kadıköy’de bir apartman bahçesinde kanlar içinde erkek cesedi bulundu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:47
Kadıköy'de dehşet! Apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Oral Sokak'taki bir binanın bahçesinde kanlar içindeki kişiyi görenler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Gökay Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökay Erdem'in yakındaki parkta bıçaklandıktan sonra 100 metre yürüyerek binanın bahçesine geldiği tespit edildi. Polis cinayetle ilgili incelemeyi sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:47
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