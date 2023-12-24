Kadıköy'de büyük tehlike! Şok detayı açıkladılar: Hoparlör mü?
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı konuk etti. Sarı lacivertliler maç öncesinde deplasman tribünü önüne hoparlör koydu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı konuk etti. Sarı lacivertliler maç öncesinde deplasman tribünü önüne hoparlör koydu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önüne hoparlör koydu.