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Aktüel Kadıköy'de bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay
Aktüel

Kadıköy'de bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay

İstanbul Valiliği: - "Kadıköy ilçemizde R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:12:06 -
Kadıköy'de bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri"nde bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olaya ilişkin görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos'ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.




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