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Yerel Kadıköy’de bir binanın otoparkındaki 3 araç yandı
Yerel

Kadıköy’de bir binanın otoparkındaki 3 araç yandı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 07:03:00 -
Kadıköy’de bir binanın otoparkındaki 3 araç yandı

Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktaki 2 araca daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın neticesinde 3 araçta maddi hasar meydana geldi

Olay 02.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Paşa Sokak üzerinde bulunan bir binanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının diğer araçlara da sıçramasıyla 3 araç birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yangında zarar gören araçlardan birinin sahibi Kerim Eroğlu, "Patlama sesiyle uyandık, evimizin penceresinden baktığımızda 1 aracın alev aldığını gördüm. Hemen benim aracın yanındaki aracın. Ondan sonra diğer araçlara sıçradı. Nasıl olduğunu tam göremedik, sadece yangın başladığında görebildik." dedi.

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