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Aktüel Kadıköy'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı
Aktüel

Kadıköy'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Duman nedeniyle binada mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:34:26 -
Kadıköy'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerinden 3 kişiyi, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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