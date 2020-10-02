Kadıköy'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı
Duman nedeniyle binada mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi
İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerinden 3 kişiyi, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.