Kadıköy'de 3 yıl aradan sonra bir ilk!

Kadıköy’de en son 2015 yılında maç yöneten Özgür Yankaya, 3 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı.

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. 21 Şubat 2015’te Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanan müsabakada orta hakem olarak görev yapan Özgür Yankaya, o dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından yönetim şekli beğenilmemiş ve "Yankaya bizim maça bir daha gelemez. Gelse de o stadyumdan çıkamaz" ifadelerini kullanmıştı.

O tarihten bu yana hiçbir şekilde Kadıköy’de görev alamayan Yankaya 3 yıl aradan sonra Fenerbahçe’nin Giresunspor müsabakasında görev yaptı.