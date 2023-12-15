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Gündem Kadıköy'de 2 İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme kazaya ait görüntüler ortaya çıktı!
Gündem

Kadıköy'de 2 İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme kazaya ait görüntüler ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 02:07:00 -

Kadıköy'de 3 otomobil ve 2 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza D100 Acıbadem Köprüsü altında Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hızlı ve kontrolsüz bir şekilde makas atan otomobil önünde seyreden 2 araca ve durakta bekleyen 2 İETT otobüsüne çarpıp zincirleme kazaya sebep oldu.

Görüntüler ortaya çıktı!

Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı aynı istikamette seyretmekte olan İETT otobüsünün kamerasıyla kaydedildi.

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