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Kadıköy’de 19 Mayıs coşkusu sokaklara taşındı

Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sokaklarda coşkuyla kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:35:03 -
Kadıköy’de 19 Mayıs coşkusu sokaklara taşındı

Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sokaklarda coşkuyla kutlandı. Bando takımının yer aldığı tır ile ses sistemli araçlar sokakları dolaşarak evlerinde kalan vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.


Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Kadıköy sokaklarına taşıdı. 19 Mayıs için özel olarak hazırlanan tır ve ses sistemli araçlar Kadıköy’ün 21 mahallesinde dolaşarak korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara müzik keyfi yaşattı. Kadıköy’ün 21 mahallesinde dolaşan bando ekibi, marş ve şarkılar çalarak konser verdi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen etkinlikte, bando müzisyenleri sevilen parçaları vatandaşlar için çaldı. Evlerinde bulunan çocuklar ve aileleri de şarkılara eşlik etti. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.



“Bayramı sokakta kutlayacağız”


Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy’ün bütün sokaklarında yaklaşık 30 araçla, bando takımımızla bayramı sokakta vatandaşlarımızla birlikte kutlayacağız. Akşam 19.19’da İstiklal Marşı’nı söyledikten sonra 2 gencimizin konserini sosyal medya hesaplarımızdan canlı izleyebilirler. 19 Mayıs’ı elimizden geldiğince daha coşkulu ve güzel kutlamaya çalışıyoruz. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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