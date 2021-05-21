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Siyaset Kadıköy Belediyesi caddelerdeki çalışmalarını paylaştı! CHP'li belediyeye ilçe sakinlerinden tepki yağdı
Siyaset

Kadıköy Belediyesi caddelerdeki çalışmalarını paylaştı! CHP'li belediyeye ilçe sakinlerinden tepki yağdı

Kadıköy Belediyesi ilçenin bazı sokaklarında kaldırımlara süslemeler yaptığını duyurdu. Çalışmalarını resmi twitter hesabından paylaşan CHP'li belediye takipçilerinin alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:16:00 - 2021-05-21 21:22:09
Kadıköy Belediyesi caddelerdeki çalışmalarını paylaştı! CHP'li belediyeye ilçe sakinlerinden tepki yağdı

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Şerdil Dara Odabaşı yönetimindeki Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içinde bazı sokak ve caddelerdeki çalışmalarını twitter hesabından duyurdu. Kadıköy Belediyesi'nin resmi twitter hesabından paylaşılan mesaj takipçileri tarafından alay konusu oldu.

Vatandaşların hoşuna gideceğini zannettiler!

CHP'li belediye tarafından mesajda, "Kadıköy bazı noktalarını böyle güzel detaylarla tamir etmeye başladık. Siz ne kadar sahip çıkarsanız biz detayları o kadar arttırırız." ifadeleri kullanıldı.

Caddeden bir görüntü

'CHP'li belediyeye tepki yağdı'

Kadıköy sakinlerinin büyük bir bölümü yapılan çalışmaların estetik olmadığını söyledi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da Kadıköy genelinde yaşanan çevre kirliliğini gündeme getirdi.

 

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