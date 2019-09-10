Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü kim? Ali Fuat Güney kimdir?

Nimete şükür dinimizin bir emridir. Türk toplumu dini değerlerinin yanında nimete özellikle de ekmeğe büyük bir saygı ve hürmet göstermiştir tarih boyunca. Yerde bir ekmek görülse o ekmeği yerden alınır öpüp başına koyulduktan sonra yüksekçe bir yere bırakılır. Ancak kültüründen bir haber olarak yetişen yeni nesil geçlerimiz malesef var. Nimete saygısızlığın en son örneğini İstanbul Kadıköy’de yaşandı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrencileri karşılamak için atılan simitler, tepkilere neden oldu. Peki Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney kimdir?

Kadıköy'de kültür çöküşünü gösteren skandal tablo! Eski öğrenciler yeni gelenlere simit attı!

Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" inceleme

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı. Kesilen videonun devamında ise öğrenciler, atılan simitler ayaklar altına alınarak üzerinde tepindiler. Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney'in okula kaydolan öğrencilere simit atılmaması için kürsüden çağrı yaptığı ve nimetin önemine dikkat çektiği bildirildi. Ancak müdürün bu uyarısı dikkate alınmadı. Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki bu içler açısı duruma soruşturma başlatıldı. Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney kimdir? İşte Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney biyografisi.

Ali Fuat Güney kimdir?

Trabzon´un Dernekpazarı ilçesinden olup 1975 yılında Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Türk Dili anabilim dalında yüksek lisansımı yaptı. Özbek yazar Hamza Hekimzade’nin “Tört Işk, Yangi Saadet ve Bay ila Hizmatçi” adlı eserlerdeki halk unsurları konulu tezle yüksek lisansımı tamamladı.

1997 yılından başladığı mesleki yaşamına sırasıyla Remzi Bayraktar TML, Üsküdar Lisesinde öğretmen, İstanbul Atatürk Fen Lisesinde öğretmen ve idareci, Kabataş Erkek Lisesinde idareci olarak sürdürdü. 2018 Eylül ayı itibariyle Kadıköy Anadolu Lisesine okul müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.