0553 313 94 23

Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü kim? Ali Fuat Güney kimdir?

Nimete şükür dinimizin bir emridir. Türk toplumu dini değerlerinin yanında nimete özellikle de ekmeğe büyük bir saygı ve hürmet göstermiştir tarih boyunca. Yerde bir ekmek görülse o ekmeği yerden alınır öpüp başına koyulduktan sonra yüksekçe bir yere bırakılır. Ancak kültüründen bir haber olarak yetişen yeni nesil geçlerimiz malesef var. Nimete saygısızlığın en son örneğini İstanbul Kadıköy’de yaşandı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrencileri karşılamak için atılan simitler, tepkilere neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney kimdir?

10 Eylül 2019 Salı 08:31
Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü kim? Ali Fuat Güney kimdir?

Nimete şükür dinimizin bir emridir. Türk toplumu dini değerlerinin yanında nimete özellikle de ekmeğe büyük bir saygı ve hürmet göstermiştir tarih boyunca. Yerde bir ekmek görülse o ekmeği yerden alınır öpüp başına koyulduktan sonra yüksekçe bir yere bırakılır. Ancak kültüründen bir haber olarak yetişen yeni nesil geçlerimiz malesef var. Nimete saygısızlığın en son örneğini İstanbul Kadıköy’de yaşandı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrencileri karşılamak için atılan simitler, tepkilere neden oldu. Peki Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney kimdir?

Kadıköy'de kültür çöküşünü gösteren skandal tablo! Eski öğrenciler yeni gelenlere simit attı!

Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" inceleme

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı. Kesilen videonun devamında ise öğrenciler, atılan simitler ayaklar altına alınarak üzerinde tepindiler. Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney'in okula kaydolan öğrencilere simit atılmaması için kürsüden çağrı yaptığı ve nimetin önemine dikkat çektiği bildirildi. Ancak müdürün bu uyarısı dikkate alınmadı. Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki bu içler açısı duruma soruşturma başlatıldı. Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney kimdir? İşte Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney biyografisi.

Ali Fuat Güney kimdir?

Trabzon´un Dernekpazarı ilçesinden olup 1975 yılında Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Türk Dili anabilim dalında yüksek lisansımı yaptı. Özbek yazar Hamza Hekimzade’nin “Tört Işk, Yangi Saadet ve Bay ila Hizmatçi” adlı eserlerdeki halk unsurları konulu tezle yüksek lisansımı tamamladı.

1997 yılından başladığı mesleki yaşamına sırasıyla Remzi Bayraktar TML, Üsküdar Lisesinde öğretmen, İstanbul Atatürk Fen Lisesinde öğretmen ve idareci, Kabataş Erkek Lisesinde idareci olarak sürdürdü. 2018 Eylül ayı itibariyle Kadıköy Anadolu Lisesine okul müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:31
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Ali Fuat Güney kimdir?
  4. Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü kim?
  5. Ali Fuat Güney biyografisi
  6. Kadıköy Anadolu Lisesi simit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Bozcaada’da sepetini al, üzümünü kendin kes turizmi
    1. (Özel) Bozcaada’da sepetini al,..
    2. HDP, dağa çıkarmak için 1743 ikna evi..
    3. Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek göreve..
    4. (Özel) 156 gramlık yumurta şaşırtıyor
    5. (Özel) Erdek’te ağlara takılan köpek..
    6. Vali Epcim’den Rektör Coşkun’a iade-i..
    7. Kanatlı hayvan işletmecilerine..
    8. Kara yollarında durum
    9. Medipol sağlıkta lider oldu
    10. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    11. Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü kim? Ali..
    12. 500 polisle torbacılara şafak baskını
    13. İstanbul’da ‘değnekçi’ operasyonu: 18..
    14. Kadınlar kendilerini korusun diye..
    15. Portakallı aşure | En pratik ve..
    16. TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü..
    17. CTE sözlü mülakatları ne zaman? Adalet..
    18. İrmikli gece maması | Bebeklere gece..
    19. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    20. İnatçı kedi zor anlar yaşattı
    21. Burkina Faso'da 300 bin kişi yerinden..
    22. MEB destekleme kursu öğretmen ve..
    23. Hakim savcı alımı başvuruları | Hakim..
    24. Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü
    25. Husilere ait cephanelikte patlama: 7..
    26. Libya'dan BAE hakkında BM'ye şikayet..
    27. 10.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin..
    29. Montreal’de iki Müslüman öğretmen..
    30. ABD'de alabora olan yük gemisindeki..
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'