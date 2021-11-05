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Kadın - Aile Kades uygulamasını jandarma tanıttı
Kadın - Aile

Kades uygulamasını jandarma tanıttı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Bandırma'nın Edincik Mahallesinde kades uygulaması tanıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:34:00 -
Kades uygulamasını jandarma tanıttı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Bandırma'nın Edincik Mahallesinde kades uygulaması tanıtımı yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca “Kadın Acil Destek (KADES)” Uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak; 05 Kasım 2021 tarihinde Bandırma ilçesi Edincik mahallesindeki semt pazarında kades bulunan vatandaşlarımıza; akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması”nın; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşların telefonuna Kades uygulamasının indirilmesi sağlandı.

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