KADES uygulaması 470 bin 633 kez indirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 470 bin 633 kez indirildiğini ve uygulama üzerinden 34 bin 907 ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KADES uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

"KADES ile güvenlik güçlerimiz, bir tıkta yanınızda!" ifadelerini kullanan Soylu, 16 Mayıs 2018'den bu yana sanal uygulama mağazalarından 470 bin 633 kez indirilen KADES ile 34 bin 907 ihbarda bulunulduğunu ifade etti.