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KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? KADES uygulaması indirme

Kadına yönelik şiddet olaylarına müdahale etmede uygulamaya koyulan KADES, vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Mobil uygulama olarak kullanılan KADES, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, uygulama sayesinde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. Peki, KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? KADES uygulaması nasıl indirilir? İşte detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:58
KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? KADES uygulaması indirme

Kadına yönelik şiddet olaylarına müdahale etmede uygulamaya koyulan KADES, vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Mobil uygulama olarak kullanılan KADES, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, uygulama sayesinde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. Peki, KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? KADES uygulaması nasıl indirilir? İşte detaylar...

KADES nedir?

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Süleyman Soylu sistemi anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES'in 24 Mart'tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, "Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla, en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım almaları sağlanmaktadır." dedi.

Uygulamayı 24 bin 584 kişi indirdi.Uygulamanın çalışma şeklini anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Aslında mart ayından itibaren pilot uygulama olarak açık bulunan KADES uygulaması, bugüne kadar 24 bin 584 kişi tarafından indirilmiştir. Acil durumla karşı karşıya kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. Polis sorumluluk bölgesindeki vakalarda ihbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır."

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve taşrada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimleri kurulduğuna değindi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) emniyet birimleri ile irtibatı sağlamak üzere polis memurlarının bulunduğunu anlatan Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının pilot illerde devam ettiğine dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:54
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