KADEM'i savunurken Sofuoğlu'nun sözlerini çarpıtmıştı... Ebubekir Sofuoğlu’ndan, LGBTİ destekçisi İsmail’e cevap!

yeniakit.com.tr Türk aile yapısı üzerinde kapanmayacak yaralar açan İstanbul Sözleşmesi’ni savunan KADEM’e tepkiler artıyor. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da, KADEM’in politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Sofuoğlu’nun sözlerinden rahatsız olan LGBTİ savunucusu ve geçtiğimiz yıllarda Twitter'da kadınlara sarkıntılık ettiği ortaya çıkan İsmail Saymaz, sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışarak, KADEM’e yönelik eleştirin amacını saptırdı. Sofuoğlu, İsmail Saymaz’ın bu çirkin hareketine ve KADEM savunucularına çarpıcı bir cevap verdi.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği fitnesini savunan KADEM değil mi?”

Ebubekir Sofuoğlu, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın KADEM’e yönelik eleştirilerine destek vermiş ve, “Yusuf Kaplan sonuna kadar haklıdır. Kadına, çocuğa şiddet, taciz bin yıllık değerlerimize düşman 6284’le artmadı mı? KADEM 6284’ün savunucusu değil mi? LGBTİ’nin Truva atı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği fitnesini güya Toplumsal Cinsiyet ADALETİ diye savunan KADEM değil mi?” ifadelerini kullanmıştı.

LGBTİ destekçisi Saymaz’dan çirkin sözler

Daha önce Twitter hesabından LGBTİ’leri destekleyen ifadeler paylaşan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, KADEM’i savunarak Sofuoğlu’nun sözlerini çarpıttı. Saymaz, “Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yönettiği, iktidarın kadın derneği KADEM’e karşı kimi İslamcılar bayrak açtı. Şayet bu, Erdoğan’ı dolaylı şekilde hedef almak değilse, düpedüz kadın düşmanlığıdır. ‘Aile’ bahanesine sığınarak, kadını erkek şiddetine karşı koruyan yasayı eleştiriyorlar.” diye yazdı.

Aynı zamanda Saymaz, “İlahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’ndan sonra kadına ve çocuğa karşı şiddet ve tacizin arttığını savunacak denli bağnazlık bayrağını yükseltiyor. Açık konuşun. Ne istiyorsunuz? Küçük yaşta kızlarla evlenmek mi? Dört eşle evlenmek mi?” mesajını paylaşarak konuyu saptırdı, hedef şaşırtmaya çalıştı.

Sofuoğlu cevabı verdi

Ebubekir Sofuoğlu, cinsiyet eşitliğinde zirve olan İskandinav ülkelerinde tecavüz oranlarının korkutucu boyutta olduğunu hatırlatan bir haberi anımsatarak şunları söyledi:

Türkiye'de tacize uğrayan kadınlar şikayet edemiyor. Batıda Danimarkada da 24 bin vakada 890 şikayet, Finlandiya'da 50 bin vakada 209 mahkumiyet var. Çünkü kadınlar şikayet etmeye Batıda da utanıyorlar. Sebebi ise, çok sık tacize uğrayan kadının, “Neden hep sana taciz oluyor, o zaman sende de bir şeyvar”düşüncesiyle kendisine bakılmasından Batıda da korkulması.

Bunun da sebebi, Türkiye'de de Batıda da “sana kimse karışamaz” söylemiyle etrafındaki, baba, kardeş, evlat, kocadan oluşan kale gibi erkek koruma duvarının, kadının kendisine yıktırılması. Etrafındaki baba, kardeş, evlat, kocadan oluşan erkek koruma duvarını, "bana karışamazsınız" söylemiyle yıkan kadına polis koruması yetmez, kadın da bir süre sonra şikayete gitmeye de utanır. İşte istenen de budur.

Kadına, erkek koruma duvarını yıktırtmak, kadını yapayalnız hale getirmek. Hiçbir erkek etrafında erkek koruma duvarı olan kadına bakamaz bile.

Saldırgan, şerefsiz erkek yalnız kadını takip eder, seçer.

Sonuçlanmayan şikayetlerden bıkan kadın Batıda da durumu sineye çeker.

Kapitalizm de amacına ulaşır

Düşünün lütfen! Polis mi, yoksa onun canından parçalar olan baba, kardeş, oğul, kocadan oluşan erkek koruma duvarı mı kadını dört gözle korur?

Kadını kullanamayan Kapitalizm, bana karışamazsın söylemiyle koruma duvarını kadının kendisine yıktırır, onu eline geçirir ve kullanır.

Saymaz: Kadınlara sarkıntılık eden LGBTİ destekçisi

KADEM’i savunmak İsmail Saymaz gibilere kaldı!.. Müslüman-mütedeyyin kesim, KADEM’in İstanbul Sözleşmesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi LGBTİ’yi savunan politikalara destek olmasını eleştirirken, LGBTİ savunucuları KADEM’i savunmaya başladı. Şu an KADEM’i savunan İsmail Saymaz, geçmişte LGBTİ’ye yönelik destek mesajlarıyla gündeme gelmişti. Aynı zamanda Saymaz’ın, Twitter’dan kadınlara sarkıntılık yaptığı ve ahlaksız tekliflerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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