Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kademeli asgari ücret uygulanır mı?

Kademeli asgari ücret nedir? Kademeli asgari ücret var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Bakan Bilgin, kademeli asgari ücretin gündemde olup olmadığına ilişkin, “Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.