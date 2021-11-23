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Ekonomi Kademeli asgari ücret nedir? Kademeli asgari ücret var mı?
Ekonomi

Kademeli asgari ücret nedir? Kademeli asgari ücret var mı?

İllere göre sektöre göre asgari ücret değişecek mi? Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranında. Son günlerde kademeli asgari ücret konusu konuşulmaya başladı. Vatandaşlar illere göre ya da sektöre göre, işletmeye göre bir asgari ücretin uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kademeli asgari ücret ne oluyor? Kademeli asgari ücret uygulanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:46:00 -
Kademeli asgari ücret nedir? Kademeli asgari ücret var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kademeli asgari ücret uygulanır mı?

Kademeli asgari ücret nedir? Kademeli asgari ücret var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Bakan Bilgin, kademeli asgari ücretin gündemde olup olmadığına ilişkin, “Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.

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