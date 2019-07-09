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KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Şube Başkanı Kübra Karçaaltıncaba Solak, bir süredir sosyal medyadan KADEM’i eleştiren Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Sema Maraşlı’ya twitter üzerinden ateş püskürdü. Sema Maraşlı’yı soyadı üzerinden eleştiren Solak, “Ne YÖK’ten ne başka bir ülkeden denkliği olmayan internet üzerinden aldığı eğitim ile iftiralarına ortak olanlar; yazık size. Herkes kendi işini yapsın. Uzmanı olmadığınız konuda konferanslar vermeye kalkmayın.” ifadelerini kullandı.

09 Temmuz 2019 Salı 10:54
KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Şube Başkanı Kübra Karçaaltıncaba Solak, Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Sema Maraşlı’nın KADEM’e yönelik eleştirilerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Sema Maraşlı’yı uzmanı olmadığı konularda konuşmakla suçlayan Solak, “Herkes kendi işini yapsın. Uzmanı olmadığınız konuda konferanslar vermeye kalkmayın. Kaldı ki uzmanı bile olsanız multidisipliner yaklaşımınız olmak zorunda. Kendi yaşanmışlıklarınız üzerinden toplumsal olaylar hakkında otorite gibi konuşma hakkını kimseye vermiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Maraşlı gitsin kız çocuklarına Kur’an öğretsin”

Solak twitter mesajında, “Soyadı Maraşlı ama ne kocasına ne de babasına ait; kendi soyadını kendisi koyacak kadar aykırı. Yazıp çiziyor aileye dair peki hangi vasıfla, ne YÖK’ten ne başka bir ülkeden denkliği olmayan internet üzerinden aldığı eğitim ile İftiralarına ortak olanlar; yazık size. Herkes kendi işini yapsın. Uzmanı olmadığınız konuda konferanslar vermeye kalkmayın. Kaldı ki uzmanı bile olsanız multidisipliner yaklaşımınız olmak zorunda. Kendi yaşanmışlıklarınız üzerinden toplumsal olaylar hakkında otorite gibi konuşma hakkını kimseye vermiyoruz. Maraşlı gitsin kız çocuklarına Kuran öğretsin.” cümlelerini kullandı.

“Akademik bilgi” üzerinden aşağılamaya kalktı

“Erkeklerle hınca hınç dolu salonlarda konferans vermek, Kuran öğretmekten daha mı değerli.” diye soran KADEM Konya Şube Başkanı Kübra Karçaaltıncaba Solak, Maraşlı’nın fikirlerine değer veren kişi ve kurumları da şu ifadelerle aşağıladı:

“Aldığın vebalin farkında bile olacak kadar bile bilgi ve birikime sahip olamayabilirsin. Ancak bir müfterinin peşine düşen akademik ünvanlı abiler siz de mi bilimsel bilginin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Vallahi haksızsınız. Maraşlı gibi insanlara konferans verdiren belediyelere de Davranış Bilimleri Uzmanı ünvanı altında yazı yazdıran muhafazakar gazetelere de yazıklar olsun. Ve artık çözüm üretmek yerine; uyaran, eleştiren, sığ subjektif yorumlar yapan gazeteciler de alanı olmadığı konularda konuşan tarihçiler de sussun. Çözüm üretecek bilginiz olmadığı gibi zaten öyle bir derdiniz de yok. Sadece fitne üretiyorsunuz.”

Konuyu çarpıttı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sığındı

İstanbul Sözleşmesi'e ve LGBTİ sapkınlığının yaygılaştırılmasına tepki gösterenleri kadın düşmanı gibi göstermeye çalışan Solak, konuyu çarpıtarak, "Asfalta ölüleri serilen kadınların veballeri sizin boynunuza. Kadının öldürülmeme hakkını savunmanın neresi feminizm. Bizim DM’lerimiz çocuğunun gözü önünde dayak yiyen annelerin yardım istediği feryatlarla dolu. İstismara maruz kalan çocukların çığlıkları ile dolu. Üniversite hocalarından tacize uğrayan genç kızlarımızın göz yaşları ile dolu. Sırça köşklerde oturmuyoruz. KADEM Sn. Cumhurbaşkanımız himayesinde olmasa; ne tacizci hocayı koruyan Rektöre, ne çocuğunu istismar eden babaya, ne Allah’ın kendisine emanet ettiği karısına el kaldıracak kadar alçalan kocaya gücümüz yetmezdi." ifadelerini kullandı.

'LGBTİ Evrim Teorisi gibi Bilimsel Literatürde yerini almıştır'

LGBTİ'ililere yönelik enine boyuna araştırma yaptıklarını ifade eden Solak, "LGBTİ her ne kadar Darvin'in Evrim Teorisi gibi kabul edilmese de bilimsel literatürde yerini almıştır." dedi. KADEM'in bilimsel ve akademik bir bir dernek olduğunu ifade eden Solak, sözlerine şöyle devam etti:

"LGBT meselesine gelince; bizzat Konya’daki kadın STK başkanlarını toplayarak LGBT’nin tıbbî, sosyolojik, psikolojik boyutlarında alanında uzman hocalardan eğitim alarak çalışma yaptık. Yani birileri konuşuyor da vallahi boş konuşsanız keşke. LGBT bilim literatüründe yerini almış durumda. Tıpkı biz kabul etmesek de Darwin Teorisi’nin tıp fakültelerinde okutulduğu gibi. Bunun ne anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz? KADEM bilimsel ve akademik bir dernektir. Bir meseleyi ele alırken 10 yıl sonra 20 yıl sonra karşılaşacağı sosyolojik problemlerin sonuçlarını hesap etmek zorundadır."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:54
  1. İstanbul
  2. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Şube Başkanı Kübra Karçaaltıncaba Solak
  3. Sema Maraşlı

YORUM YAZ

  • samimisamimi21 dk önce
    KADEM DEMEK AİLE FELAKETİ DEMEK ONU SAVUNANLARI KINIYORUM.BU ÜLKENN BAŞINA BELA OLMUŞ DERNEK..
  • ihsihs22 dk önce
    Kendini beğenmiş kibir abidesi zavallılar! Güvendiğiniz o diplomalar sizin için ateş olmasın!
  • KosarKosar23 dk önce
    İslamın şirazedinden çıkıp kadını şoför,çöpcü,sekreter, metres,yapan sözüm ona medeniyet ve kadın erkek eşitliğinin anlayışının,eli öpülen anneyi getirdiği duruma bir bakın.Allahın yarattığı çinsiyetini beğenmeyip sorgulayanları savunan gafiller topluluğu medyada birbirleri ile yarışır oldu.Vah vah benim memleketimin insanına.!
  • boş muhabbetboş muhabbet26 dk önce
    Faturalı gsm hatlarında anlaşmaya aykırı, limit aşımı olmadan 2-3 kat fatura gönderiliyor. Vatandaşı soyan telekom firmaları için kanun çıkarmayanlara vatandaş cezasını kesince suçlu aramasınlar. Biz nafaka düzenlemesi dedik onlar no fak dedi. Aile diyoruz onlar no cins diyor.
  • Ali KayaAli Kaya27 dk önce
    Bunların Muhafazakar kesimde karşılığı yok, Cumhutçrbaşkanımıza ciddi zarar veriyorlar. Konuşurken iş yaparken cumhurbaşkanımız adına yapıyormuş algısı nedeniyle bunlara duyulan tepki Reise yöneliyor. Bir bozgun havası var ve. Kademciler Reisin yanında fikren ve kalben sonuna kadar duracak inançlı ve muhafazakar kesimi hedef alıyır, yaralıyor. Bu inançlı kesimi Tayyip beyden uzaklaştırmaya ne chp nin ne bir başkasının gücü yeter. Ancak Kadem gibi içimizden gelen ancak Mor çetelerle bir arada program yapanların gücü yeter. Yazık Tayyip beyin ve fedakar müslümanların 40 yıllık emeğini , müslümanlatın 200 yıllık umudunu baltalıyorlar.
  • Okumuş CahillerOkumuş Cahiller28 dk önce
    Okumakla ancak bu kadar cahil olunur.Keşke okurken biraz da tefekkür etseniz. Allah akıl fikir vesin
  • EMREEMRE33 dk önce
    GERÇEKLERİ SÖYLEYEN SEMA MARAŞLI BÖYLE HEDEF ALINSA DA GERÇEKLER ER YADA GEÇ TECELLİ EDER AİLE DÜŞMANI OLAN KURUMLAR DA BUNDAN NASİBİNİ ALIR SEMA MARAŞLI ESKİ FEMİNİST BAYANLARDAN VE AİLENİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRÜP SAVUNMAYA BAŞLAMIŞ DİĞER AİLE DÜŞMANLARI DA AİLE KURUMUNUN NE KADAR ÖNEMLİ BİR KURUM OLDUĞUNUN FARKINA VARACAKLAR SEMA HANIM İÇİN SÖYLENEN SÖZLER GERÇEK DEĞİL AMA SEMA HANIMIN SÖZLERİ TAMAMEN GERÇEKTİR ZATEN GERÇEK OLDUĞU İÇİN AİLE DÜŞMANLARININ BU KADAR ZORUNA GİDİYOR YA
  • Cevat Cevat 36 dk önce
    KONYA SUBE BAS TAM BIR CAHIL ESSEKESSEKE TAM BI DOMUZ .........IBLIS......SEN KIMSIN.....KURANA ...LAF SÖYLEYECEK KADAR....DOMUZLASMISSIN..................SEN KIMSIN DOMUZ KARI...........SEN ILK ÖNCEKIMLIGINI ARASTIR............TC DE 5.6.MILYONSABATAIST YAHUDIVARDIRSELANIK YAHUDISI.................KRIPTODUR....TURK ISMIMUSLUMAN GÖRUNUMLU.....YAHUDI KAFIR ..MUSRIKLERDIR......................M.M..SAV....SIZIN EN HAYIRLINIZ.........KUR ANI ÖGRENEN VE ÖGRETENLER.....DIR.......BUYURUYOR........................ALLAHIN DUNYASINDA.....KUR ANIN MESAJINI....BILMEYEN ANLAMAYAN ..........HAYVANLAR..GIBI YASAYANLARDIR.HAYVANLARDIR .......ILLAKELENAMU...............
  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç36 dk önce
    Konyalı kadının "bilimsel" dediği şey mezarda son buluyor. Sema hanımın fikirleri mezardan sonrada geçerli. Tabii ki bu sözlerim ahirete inananlar için.Sen üstüne alınma Konyalı kadın!
  • engineerengineer38 dk önce
    Sema hanımı Cenabı Hak cennet hatunu eylesin, lgbti ye destek verenleri cehennem kütüğü eylesin.
  • SinanSinan38 dk önce
    Kadem yoldan çıkmış kapalı görünen ucuz kadınların başka işler çevirdiği yerdir.Bu hükümet bunun vebalini çok ağır şekilde ödeyecektir Bu Kadem arkasında duran siyasi iradede çok yakında zelil olacaktır.
  • CaNCaN40 dk önce
    Siz kadını korumuyorsunuz, asıl vebal altında olan Kadem ve onun gibi düşünen derneklerdir. Aile yapısını yok eden İstanbul sözleşmesine, süresiz nafakaya, kadının beyanın esastır gibi zulum yasalarına sonuna kadar sahip çıkıyorsunuz. Asıl siz görevinizi yapınız ve toplumumuzun değerlerine uygun her bireyin saygılığını ve haklarını koruyacak çalışmalar yapın ailelerimize sahip çıkın. Aile dediğimiz olgu sadece Kadından ibaret değildir. Böyle giderse ortada aile diye bir değer kalmayacak. Kızlarımız kadınlarımız evlenecek erkek bulamayacaklar. Suç işleyen herkes adaletle cezasını çekmelidir. Kadının beyanı esastır demekle adalet sağlanamaz. Kanunlarımız gerçekten madur olanı kadın, erkek çocuk ayırmadan haklarını korumalıdır. Adaletin olmadığı yerde Huzur olmaz. Sema Maraşlı Hanımefendi gerçek bir müslüman ve vatanseverdir, Aile dostudur.
  • KaraKara40 dk önce
    Kadem tam bir israil projesidir
  • Ahmet TanerAhmet Taner40 dk önce
    Münevverlikle diploma alma arasında ilişki olmadığını, en azılı canilerin, en uç sapıkların diplomalı, insan görünümlü yaratıklardan çıktıklarını göremeyen; ruhunu ve aklını feminizm davasına teslim ettiği için, bu farkı ayırt etmeden yoksun, bu zavallıya ne denir. Sema hanım akıl izan sahibi milletin gönlünde taht kurmuş müstesna bir şahsiyet. Hala CHPkk kafasıyla bir vere varamıyacağınızı, bu milletin değerli evlatlarına, sevdiği kişilere hakaret ederek, çukurlaştığınızı anlamamakta israr ederseniz, genel seçimde gününüzü göreceksiniz. Istanbul, Ankaranın gitmesi sadece ihtardı. Bu kafayla daha arkası gelir.
  • salihsalih43 dk önce
    EY kadem bedenini istediği erkeğe sunan 16,17,18,19,...yaşlarındaki bayanlarısavunurken 16 yaşında ailesi ve dini nikahıyla evlenen ve ahlak dairesine uygun hareket eden hanım efendilerive eşlerini hapse atmak için gayretlerinize karşı ALLAHGÜÇLÜDÜR . diyorum. ve sizin fikirlerinizi lanetliyorum.
  • odüodü44 dk önce
    Senin kafan da soyadın gibi(her iki soyadın da dahil),karışık,anlamsız ve sapkın
  • Maraşlı Maraşlı 45 dk önce
    Ey bir avuç azınlık sonun Geldi yetişdirdiğiniz gençlik Ya satanist ya tıravesdli Utanın Utanın böylemi bıraktı ejdadımz medeniyeti bu südü Bozukluğu aralama zamanı Gelmedi. Her melaneti yaparlar ama kuyruğundan kıl aldırmazlar. İn aşağıya Müslüman ülkesinde salyangoz satmaya kalkma. Sema ablamızdan Allah razı olsun.
  • mustafamustafa47 dk önce
    sayın KADEM biz hepimiz aptalız cahiliz siz bilgili ve akıllısınız sorun yok mahşerde görüşürüz devam edin ümmetin evlatları inim inim inlerken siz mesainizi paranızı ve gücününüzü onlar için kulklanmaya devam edin bizede allah kerim...
  • TURANTURAN47 dk önce
    Bu beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme YARABBİ..
  • bay doğrubay doğru48 dk önce
    şu fitne yuvası kademi kapatın artık
  • İbrahimİbrahim51 dk önce
    Sema maraşlı hanımefendi kardeşimizi sizlere yedirmeyiz.Adam olun AİLEYE DİL UZATMAYIN.Siz okudunuz da ne oldu .Sema kardeşimiz İSLÂMDAN YANA SİZİN NE M..L OLDUĞUNUZU ÇÖZEMEDİK.

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