KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Şube Başkanı Kübra Karçaaltıncaba Solak, Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Sema Maraşlı’nın KADEM’e yönelik eleştirilerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Sema Maraşlı’yı uzmanı olmadığı konularda konuşmakla suçlayan Solak, “Herkes kendi işini yapsın. Uzmanı olmadığınız konuda konferanslar vermeye kalkmayın. Kaldı ki uzmanı bile olsanız multidisipliner yaklaşımınız olmak zorunda. Kendi yaşanmışlıklarınız üzerinden toplumsal olaylar hakkında otorite gibi konuşma hakkını kimseye vermiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Maraşlı gitsin kız çocuklarına Kur’an öğretsin”

Solak twitter mesajında, “Soyadı Maraşlı ama ne kocasına ne de babasına ait; kendi soyadını kendisi koyacak kadar aykırı. Yazıp çiziyor aileye dair peki hangi vasıfla, ne YÖK’ten ne başka bir ülkeden denkliği olmayan internet üzerinden aldığı eğitim ile İftiralarına ortak olanlar; yazık size. Herkes kendi işini yapsın. Uzmanı olmadığınız konuda konferanslar vermeye kalkmayın. Kaldı ki uzmanı bile olsanız multidisipliner yaklaşımınız olmak zorunda. Kendi yaşanmışlıklarınız üzerinden toplumsal olaylar hakkında otorite gibi konuşma hakkını kimseye vermiyoruz. Maraşlı gitsin kız çocuklarına Kuran öğretsin.” cümlelerini kullandı.

“Akademik bilgi” üzerinden aşağılamaya kalktı

“Erkeklerle hınca hınç dolu salonlarda konferans vermek, Kuran öğretmekten daha mı değerli.” diye soran KADEM Konya Şube Başkanı Kübra Karçaaltıncaba Solak, Maraşlı’nın fikirlerine değer veren kişi ve kurumları da şu ifadelerle aşağıladı:

“Aldığın vebalin farkında bile olacak kadar bile bilgi ve birikime sahip olamayabilirsin. Ancak bir müfterinin peşine düşen akademik ünvanlı abiler siz de mi bilimsel bilginin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Vallahi haksızsınız. Maraşlı gibi insanlara konferans verdiren belediyelere de Davranış Bilimleri Uzmanı ünvanı altında yazı yazdıran muhafazakar gazetelere de yazıklar olsun. Ve artık çözüm üretmek yerine; uyaran, eleştiren, sığ subjektif yorumlar yapan gazeteciler de alanı olmadığı konularda konuşan tarihçiler de sussun. Çözüm üretecek bilginiz olmadığı gibi zaten öyle bir derdiniz de yok. Sadece fitne üretiyorsunuz.”

Konuyu çarpıttı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sığındı

İstanbul Sözleşmesi'e ve LGBTİ sapkınlığının yaygılaştırılmasına tepki gösterenleri kadın düşmanı gibi göstermeye çalışan Solak, konuyu çarpıtarak, "Asfalta ölüleri serilen kadınların veballeri sizin boynunuza. Kadının öldürülmeme hakkını savunmanın neresi feminizm. Bizim DM’lerimiz çocuğunun gözü önünde dayak yiyen annelerin yardım istediği feryatlarla dolu. İstismara maruz kalan çocukların çığlıkları ile dolu. Üniversite hocalarından tacize uğrayan genç kızlarımızın göz yaşları ile dolu. Sırça köşklerde oturmuyoruz. KADEM Sn. Cumhurbaşkanımız himayesinde olmasa; ne tacizci hocayı koruyan Rektöre, ne çocuğunu istismar eden babaya, ne Allah’ın kendisine emanet ettiği karısına el kaldıracak kadar alçalan kocaya gücümüz yetmezdi." ifadelerini kullandı.

'LGBTİ Evrim Teorisi gibi Bilimsel Literatürde yerini almıştır'

LGBTİ'ililere yönelik enine boyuna araştırma yaptıklarını ifade eden Solak, "LGBTİ her ne kadar Darvin'in Evrim Teorisi gibi kabul edilmese de bilimsel literatürde yerini almıştır." dedi. KADEM'in bilimsel ve akademik bir bir dernek olduğunu ifade eden Solak, sözlerine şöyle devam etti:

"LGBT meselesine gelince; bizzat Konya’daki kadın STK başkanlarını toplayarak LGBT’nin tıbbî, sosyolojik, psikolojik boyutlarında alanında uzman hocalardan eğitim alarak çalışma yaptık. Yani birileri konuşuyor da vallahi boş konuşsanız keşke. LGBT bilim literatüründe yerini almış durumda. Tıpkı biz kabul etmesek de Darwin Teorisi’nin tıp fakültelerinde okutulduğu gibi. Bunun ne anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz? KADEM bilimsel ve akademik bir dernektir. Bir meseleyi ele alırken 10 yıl sonra 20 yıl sonra karşılaşacağı sosyolojik problemlerin sonuçlarını hesap etmek zorundadır."