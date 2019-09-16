Kadem Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan: "Tarihsel süreklilik insanlık mirasıdır"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) düzenlediği ‘Gönüllülük ve Kooperatifçilik’ paneline katılan Sümeyye Erdoğan, tarihsel sürekliliğin insanlık mirası olduğunu belirterek, "Türk kültürünün bu günü kimi zaman bir teşbihin dağılmış tanelerinde karşılık buluyor. Ahilik Haftası gibi hatırlamaların bu dağınıklığı bir araya toplayacak bir imame görevi üstleneceğine inanıyorum” dedi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Gönüllülük ve Kooperatifçilik’ konulu panele katılan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan, panel öncesi KADEM tarafından açılan fotoğraf sergisini gezdi. Sümeyye Erdoğan, “Modern zamanlarda anlam arayışlarımız belki de her zamankinden daha çetin ve acil. Tüm bu sorular içerisinde ben kimim sorusu en doğru cevaplamamız gereken soru. Biz, bu soruyu ancak 1071’lerden başlayarak tarihsel gelişimin ve dönüşümün bugüne de bakan programlamasına bakarak cevaplayabiliriz” dedi.

"Tarihsel süreklilik insanlık mirasıdır"

Tarihsel sürekliliğin bir insanlık mirası olduğunu ifade eden Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geleceğe sağlam bir şekilde yürümenin tek yolu geçmişle el ele tutuşmaktır. Zihinsel bulanıklıkları ancak böyle net hale getirebiliriz. Aynaya baktığımızda gördüğümüz flu görüntüden ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Teknolojinin hayatlarımızı ışık hızıyla değiştirdiği bir çağda tüm dünya olarak kritik bir dönemeçteyiz. Eşiğinde olduğumuz yeni endüstri devrimi büyük bir erozyonu da beraberinde getiriyor. İnsaniyet topraklarını kaybediyoruz.”