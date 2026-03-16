Gündem "Kadehler kalkıyor, İzmir geriye gidiyor!" Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e "sarhoş kafa" salvoları!
"Kadehler kalkıyor, İzmir geriye gidiyor!" Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e "sarhoş kafa" salvoları!

Cem Kaya
"Kadehler kalkıyor, İzmir geriye gidiyor!" Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e "sarhoş kafa" salvoları!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menemen Belediyesi’nin düzenlediği dev iftar sofrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve yerel yönetimleri yerden yere vurdu.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımını ve sınır ötesindeki güvenlik hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuna borçlu olduğunu hatırlatan İnan; CHP liderine yönelik, "Bizi sarhoş kafayla ayar verdiğin yol arkadaşlarınla karıştırma! Sen Silivri’deki hırsızların, diktatörlerin eline düşmüş bir rehinesin!" diyerek siyasetin gündemini sarsan bir çıkış yaptı.

 "Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirerek, Cumhurbaşkanı seçerek, Türkiye'yi bu kıvama, bu seviyeye sizler getirdiniz"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugün sınır ötesi operasyonlarıyla birlikte güvenlik hattını çok başka seviyeye kavuşturmuş Türkiye var. Bunu sizler yaptınız. Bunu Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirerek, Cumhurbaşkanı seçerek, Türkiye'yi bu kıvama, bu seviyeye sizler getirdiniz." dedi.

Menemen Belediyesi tarafından Büyük Park'ta düzenlenen iftar programında konuşan İnan, vatandaşların Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Menemen'de Ege Bölgesi'nin en büyük kütüphanesinin hayata geçeceğinin müjdesini veren İnan, diğer ilçelerde CHP'li yönetimler nedeniyle vatandaşların yerel hizmetlerden yararlanamadığını ifade etti.

ABD-İsrail ve İran savaşının sürdüğünü hatırlatan İnan, "Sizler 25 sene boyunca dünyanın imrendiği, keşke bizde de böyle bir lider olsa dediği, keşke bizde de böyle bir genel başkan olsa dediği Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçtiğinizden dolayı bugün savunma sanayisinde başka bir seviyeye ulaşmış Türkiye var. Bugün sınır ötesi operasyonlarıyla birlikte güvenlik hattını çok başka seviyeye kavuşturmuş Türkiye var. Bunu sizler yaptınız. Bunu Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirerek, Cumhurbaşkanı seçerek, Türkiye'yi bu kıvama, bu seviyeye sizler getirdiniz." dedi.

İnan, milletle kol kola ve gönül gönüle hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.

İzmir ve Menemen'in hakkını savunurken bazı kesimlerin rahatsız olduğunu, söylediklerine hiçbir cevap geliştiremediklerinden dolayı avarelerinin kendilerine saldırdığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

 "Silivri'deki hırsızların, rüşvetçilerin eline rehin oldunuz"

"Saldırmaya devam etsinler. Biz Silivri'deki hırsızların, rüşvetçilerin eline rehin oldunuz diyoruz. Onlar diyor ki yaşınız kaç? Biz bunlara diyoruz ki hırsızlarla, rüşvetçilerle ve tüm irtikapcılarla tüm enerjinizi onlara aklamaya çalışıyorsunuz. Diyorlar ki şu, bu. Şunu söyleyeyim. Eyyüp Kadir İnan olarak, AK Parti kadroları olarak, Menemenli hemşehrilerimizle çalışıyoruz. Sayın Özgür Özel sakın ola bizi sarhoş kafayla ayar verdiğin yol arkadaşlarınla asla ve asla karıştırma. Bu işin yaşla alakası yok." dedi.

İnan, kendisini Menemenlilerin seçerek Gazi Meclise gönderdiğini, milletvekili görevinden önce de İzmir'in sokaklarında olduğunu hatırlattı.

 

CHP'li belediyelerin İzmir ve Manisa'ya kazandırdığı eserin olmadığını vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Sen güya Manisalısın ya. Manisa'ya yaptığın hizmetlerden bahset. Sen ve senin zihniyetin, senin avanelerin 25 sene boyunca bu kentleri ileri götürmedi. Sadece ve sadece geriye götürdü. Bunun hesabını vermelisin. Bunun hesabını bize vermedikçe bizim yaşımızdan veya bize böyle sahte kabadayılıklarla had bildirmekle, asla netice alamazsın. Ben Eyyüp Kadir İnan olarak AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekiliyim. Konuşmaya da devam edeceğim. Beni de asla susturamazsın. Menemenli ve İzmirli hemşehrilerimizin desteği olduğu müddetçe İzmir'in hakkını da savunmaya devam edeceğiz. Siz güya genel başkanlık yapıyorsunuz ama Silivri'deki hırsızların, Silivri'deki diktatörlerin eline düşmüş bir rehinesiniz. O nedenle oradaki iddiaları iddianamedeki tüm delillerin hesabını vermediğiniz müddetçe bu şaibeleri açıklayamadığı müddetçe bizim nazarımızda söylediğiniz sözlerin hiçbir hükmü yoktur. Bizler Manisa'nın da İzmir'in de hakkını sonuna kadar savunacağız ve bu şekilde siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz."

İnan, 2028 yılında Menemenlilerin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti.

İftar programında, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da birer konuşma yaptı.

 

