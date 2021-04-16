Kaçmaya hazırlanıyorlardı! Soğuk duş
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 3 kişi tutuklanarak hapsi boyladı.
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken enselenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 3 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla ilçe çıkışında yakalanan şüpheliler N.V, A.G. ve A.K, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.