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Gündem Kaçmaya hazırlanıyorlardı! Soğuk duş
Gündem

Kaçmaya hazırlanıyorlardı! Soğuk duş

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 3 kişi tutuklanarak hapsi boyladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 19:01:00 -
Kaçmaya hazırlanıyorlardı! Soğuk duş

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken enselenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 3 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla ilçe çıkışında yakalanan şüpheliler N.V, A.G. ve A.K, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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