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Aktüel Kaçkar Dağları yaylalarında "bulut denizi" ve kar görenleri büyülüyor
Aktüel

Kaçkar Dağları yaylalarında "bulut denizi" ve kar görenleri büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:31:17 -
Kaçkar Dağları yaylalarında "bulut denizi" ve kar görenleri büyülüyor

RİZE (AA) - Kaçkar Dağları sınırlarındaki Huser Yaylası'nda, 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve "bulut denizi"yle kartpostallık görüntüler oluştu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı olup özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda kar etkili oldu. Aralıklarla iki gün devam yağışın ardından yaylada kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının duraklamasının ardından fotoğraf tutkunları ve ziyaretçiler yaylaya akın etti. Özel kar tipi araçlarla yaylaya çıkan ziyaretçiler, eşsiz görüntülerle karşılaştı. Gün batımı ile oluşan ve denizi andıran bulutlar ve kar, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Kaçkar Dağları, macera ve fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği bölgeler arasında yer alırken son yıllarda sosyal medyada fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Fotoğraf tutkunları genellikle Huser Yaylası'nın yanı sıra Palovit, Samistal, Pokut ve Sal yaylalarına da çıkıp güzel manzaraların tadını çıkarıyor.

Gün batımıyla farklı renklerin oluştuğu Kaçkarlar'da, ziyaretçiler kendilerini bulutların üzerinde hissediyor.

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