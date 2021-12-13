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Yerel Kaçan alkollü sürücü yakalandı
Yerel

Kaçan alkollü sürücü yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki arkadaşıyla birlikte yaklaşık 10 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 05:24:00 -
Kaçan alkollü sürücü yakalandı

Saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 HK 267 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndan Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'na dönün sürücü, daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Peşine düşen polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, Öğretmenler Bulvarı, ardından da Bülent Ecevit Bulvarı'na çıktı. Ara sokaklar ve ana arterlerde yaklaşık 10 kilometre süren kovalamanın ardından araç, önü polis ekiplerince kesilerek yakalandı. Sürücü ve iki arkadaşını araçtan indiren polis, arama yaptı. Otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, isminin Burkay T. olduğu öğrenilen sürücünün yapılan kontrolünde 1.49 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve kaçarken trafik kurallarını ihlal etmekten 1653 lira para cezası kesilen sürücü Burkay T.'ye, gözaltına alınarak Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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