Kaçaklar Mısır tarlasında yakalandı!

Bir ihbarı değerlendiren Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihleraltı Mevkisi'nde, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine bugün saat 09.30 sıralarındaki, sahil kenarındaki mısır tarlaları ile sazlıklar arasında gizlendikleri belirlenen kaçaklara operasyon düzenlendi. Kaçakların kaçışını önlemek için sahil güvenlik denizde önlem alırken, havadan da bir helikopterle destek verildi. Jandarma ekipleri mısır tarlası ve sazlıklar arasındaki Irak, Cezayir, Filistin, Somali ve Suriye uyruklu toplam 38 kaçağı yakaladı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçaklar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçakların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.