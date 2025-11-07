  • İSTANBUL
Kaçakçılıkta büyük darbe! Bakanlık rakamları açıkladı
Kaçakçılıkta büyük darbe! Bakanlık rakamları açıkladı

Kaçakçılıkta büyük darbe! Bakanlık rakamları açıkladı

Ticaret Bakanlığı, yılın başından itibaren yürütülen denetim ve operasyonlarda toplam değeri 1,7 milyar TL’yi aşan 434 araç için kaçakçılık kapsamında adli işlem uygulandığını bildirdi. Bakanlık kaynakları, sürecin titizlikle sürdüğünü ve benzer vakaların tek tek incelendiğini aktardı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı başından itibaren, toplam değeri 1,7 Milyar TL'yi aşan 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı, Taşıt Kaçakçılığıyla Mücadeleyi Kararlılıkla Sürdürüyor:

2025 Yılı Başından İtibaren, Toplam Değeri 1,7 Milyar TL'yi Aşan 434 Araç Hakkında Kaçakçılık Kapsamında Adli İşlem Yapıldı."

