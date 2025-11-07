Kaçakçılıkta büyük darbe! Bakanlık rakamları açıkladı
Ticaret Bakanlığı, yılın başından itibaren yürütülen denetim ve operasyonlarda toplam değeri 1,7 milyar TL’yi aşan 434 araç için kaçakçılık kapsamında adli işlem uygulandığını bildirdi. Bakanlık kaynakları, sürecin titizlikle sürdüğünü ve benzer vakaların tek tek incelendiğini aktardı.
