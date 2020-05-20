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Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi çiniler camiye teslim edildi

Üsküdar Kaptanpaşa Camisi'nden 2015 yılında çalındığı belirlenen ve geçen hafta düzenlenen operasyonda ele geçirilen 21 çini camiye teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:59:15 -
Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi çiniler camiye teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir sanatevine düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerden 21 çini, Üsküdar Kaptanpaşa Camisi'ne teslim edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta Şişli'deki bir sanatevine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 78 parça tarihi eserden 21 çininin 2015 yılında Üsküdar Kaptanpaşa Camisi'nden çalındığı tespit edildi.

Polis, 21 çiniyi cami yetkililerine teslim etti.

Üsküdar Kaptanpaşa Camisi'nin 1499 yılında inşa edildiği, söz konusu çinilerin 18. yüzyılın nadide işçilikli Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu öğrenildi.


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