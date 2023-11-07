  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaçakçılık operasyonunda 3 tutuklama
Yerel

Kaçakçılık operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:49:00 -
Kaçakçılık operasyonunda 3 tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık, mali suçlar, terör örgütü FETÖ/PDY ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 19 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait figürler ve armaların bulunduğu halı, 31 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 kilogram tütün, sigara sarma makinesi, 60 litre kaçak içki, 65 litre etil alkol, sahte ehliyet, 2 sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ile 3 tescilsiz motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu
Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu

İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Yerel

İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Ağrı'da kurbağa kaçakçılarına 1 milyon lira ceza verildi
Ağrı'da kurbağa kaçakçılarına 1 milyon lira ceza verildi

Yaşam

Ağrı'da kurbağa kaçakçılarına 1 milyon lira ceza verildi

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Yerel

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23