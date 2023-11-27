  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu sese kulak verin! İslam ülkelerinin liderlerine açık mektup

Zayıflamak uğruna o kadar büyük yanlışlar yapılıyor ki: En çok yapılan diyet hataları

Vatandaşın algısıyla oynuyorlar... Bunun adına da "indirim" diyorlar!

Çeyrek ve gramda seviyeler test ediliyor! Altın fiyatları yeni bant atlar mı?

Soyadını değiştirmişti: Mehmet Ali Ağca'ya yağma suçlaması!

Sözde şeffaf Meral ağzını bozdu! ‘132 milyonun peşine düşenin içinden geçerim’

Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

Bu iddia ortalığı ayağa kaldırır! Pakistan'dan skandal İsrail hamlesi

AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Milyonlarca lira verip kağıt parçası almışlar! Şok detaylar ortaya çıktı!
Gündem Kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı
Gündem

Kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 20:25:00 - 2023-11-27 20:26:18
Kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

Van’da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 29 olayda 41 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 29 olayda 41 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 7 gram eroin, 5 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 2 gram afyon sakızı, 6 gram skunk, 4 adet captagon, 44 adet sentetik ecza hap, 6 bin 784 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde 108 anne ve anne adayına farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara 'Huzurunuz mutluluğumuzdur' parolası ile kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 2 futbolcu gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonunda 2 futbolcu gözaltına alındı

Spor

Yasa dışı bahis operasyonunda 2 futbolcu gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Eski öğretim görevlisi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Eski öğretim görevlisi yakalandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Eski öğretim görevlisi yakalandı

Büyük gurur! Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu ilk iniş operasyonunu gerçekleştirdi!
Büyük gurur! Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu ilk iniş operasyonunu gerçekleştirdi!

Aktüel

Büyük gurur! Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu ilk iniş operasyonunu gerçekleştirdi!

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe! Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar'a 'redkit' operasyonu!
Suç örgütlerine darbe üstüne darbe! Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar'a 'redkit' operasyonu!

Gündem

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe! Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar'a 'redkit' operasyonu!

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: MİT'ten nokta operasyon
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: MİT'ten nokta operasyon

Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: MİT'ten nokta operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23