Kaçakçılara operasyon
Van'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 72 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, gümrük kaçağı 399 cep telefonu, 117 kilogram çay, 17 bin 503 bandrolsüz sigara, 20 elektronik sigara ve 6 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.