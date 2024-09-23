  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kral Felipe’den İsrail’e tokat gibi karar! Filistin’in yanında durdu, ortalık karıştı

Faturalar cep yakıyor! Rakıyı bırak suyu indir

Fiat'ın sahibinin mal varlıklarına el konulacak

Tam 150 ton! “Çevreci” CHP bakın neler yapmış neler

İşte Mossad’ın şeytani suikast yöntemi! Her an patlayabilirsiniz

Otomobil alıp satacaklar aman dikkat: 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak! İşte 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi

Laikçi baskıya boyun eğildi! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya hapis zulmü

Tekgıda-İş’ten Sendika Terörü… Sendikacılar, herkese küfür ve tehdit yağdırdı

Sinan Ateş'i kim öldürdü? Bilirkişi raporu ortaya çıktı

İsrailli işgalciler Lübnan topraklarına da göz koydu! Zaten yapıyorlardı resmi olarak ta duyurdular
Gündem Kaçakçılara operasyon
Gündem

Kaçakçılara operasyon

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kaçakçılara operasyon

Van'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 72 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 399 cep telefonu, 117 kilogram çay, 17 bin 503 bandrolsüz sigara, 20 elektronik sigara ve 6 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23