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Gündem

Kaçakçı Soner Yalçın'a kötü haber: Karar verildi

Kaçakçı Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te bulunan lüks villası için yıkım kararı verildi. Beşiktaş Belediyesinin de villadaki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:41:00 - 2020-07-30 10:44:43
Kaçakçı Soner Yalçın'a kötü haber: Karar verildi

Kaçakçı Soner Yalçın’ın Levent’te bulunan villasında usule aykırı tadilat yaptığı ortaya çıkmış, milyonlarca dolarlık villayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Yalçın’ın villa bahçesinde yeni kaçak inşaat yaptığı da tespit edildi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığını belirleyerek tutanak tuttu.

Beşiktaş Belediyesi yapılan incelemenini ardından inşaatı mühürlerken, Yalçın’a 70 bin 512 lira para cezası keserek villanın projeye uygun hale getirilmesi için yıkımına karar verdi. Konuyla ilgili Beşiktaş Belediyesi tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne suç duyurusunda da bulunuldu.

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Yorumlar

Kaan

Hatay Baro başkanının göz altına alınması haberi sizde neden yok? Akit yapma böyle biz her türlü uç haberi sizden öğrendik, sol basında haksızlık hukuksuzluk diye veriliyor, lütfen bu haberi de irdeleyip bizimle paylaşır mısınız?
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