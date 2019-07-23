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Kaçak yapıya geçit yok

Bursa’da kaçak yapıların yıkılmasını ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

23 Temmuz 2019 Salı 21:33
Kaçak yapıya geçit yok

Bursa’da kaçak yapıların yıkılmasını ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.



Bursa’da kronik problem olarak yıllardır kendisini gösteren kaçak yapılaşma, Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısı ikinci birleşiminde ele alındı. Yasal olmayan inşaatların önüne geçmeyi hedefleyen karar, oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.



Meclis üyelerine 18 maddelik bilgilendirme


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantı kapsamında sunum yaparak, Bursa’da kaçak yapıların önlenmesine yönelik uygulanacak stratejiler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Konuya ilişkin hazırlanan 18 maddelik raporu mecliste yer alanlara tek tek okuyan Başkan Aktaş, planlı, deprem dayanıklılığına sahip ve alt yapı hizmetlerinden etkin yararlanan yapılaşmanın elde edilmesine yönelik kararların uygulanması ile Bursa’da kaçak yapıyla mücadelenin kesin olarak sağlanacağını söyledi. Bundan böyle ‘planlı ya da plansız alanda inşa edilmesine bakılmaksızın’ ruhsat düzenlenmesi mümkün olmayan alanlarda oluşturulacak yapıların en geç 3 iş günü içerisinde yıkılacağını söyleyen Başkan Aktaş, mücadelenin saha tespitleri, iş makinesi temini ve kolluk kuvvetleri desteği ile gerçekleştirileceğini ifade etti. Kurulacak telefon hattı ile ruhsatsız yapılar hakkında ihbarlar alınacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Tüm şikayetler bu hatta iletilebilecek. İşlemlerin daha hızlı yürüyebilmesi adına tüm belediye, kurum ve kuruluşlarda ‘ruhsatsız-kaçak yapı veri tabanı’ oluşturulacak. Hızlı tespit, müdahale ve etkin sonuç alabilme adına ise drone ile hava denetimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda zabıtaların da emir ve yasaklarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek, yapılacak tespitler ile ilgili olarak yetkili birimler bilgilendirilecek. Kaçak inşa edildiği tespit edilen yapılarda su, doğalgaz, elektrik ve TELEKOM gibi hizmetler en geç 3 iş günü içerisinde sonlandırılacak. Altyapı hizmeti sağlayan kuruluşlar hakkında ise idari ve adli işlemler başlatılacak” dedi.



"Bu tehditten kurtulacağız"


Bursa’da kaçak yapıyla mücadeleye yönelik kabul edilen kararlardan beton ile yüklenici firmalar da nasibini aldı. Başkan Aktaş’ın mecliste değerlendirdiği ve oy birliği ile geçen karara göre, ruhsatlı olduğu belgelenemeyen inşaatlara beton dökmek kesinlikle yasaklanacak. Kaçak yapılara beton döken firmaların iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, 6 ay süreyle dondurulacak. Yasağın 3 kez delinmesi durumunda ise ilgili firmaların iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları iptal edilecek. Kaçak yapıya müteahhitlik hizmeti veren kişilerin belgelerinin 3 iş günü içerisinde iptal edileceğini, mühendislik hizmeti sağlayan kişilerin de çeşitli yaptırımlara maruz kalacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa’nın en önemli sıkıntılarından bir tanesi kaçak yapılaşma. Bununla ilgili mücadelede çok kararlıyız. Mücadele ile ilgili odak gruplarıyla bir araya geldik. 17 ilçemizi kapsayacak şekilde kararlı duruş sergilersek, Bursa için bu tehditten kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:33
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