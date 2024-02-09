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Gündem Kaçak yapıldı iddiası ile camiyi yıktılar! Çıkan çatışmada dört kişi öldü
Gündem

Kaçak yapıldı iddiası ile camiyi yıktılar! Çıkan çatışmada dört kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-02-09 13:41:00 -
Kaçak yapıldı iddiası ile camiyi yıktılar! Çıkan çatışmada dört kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki bir eyalette yetkililerin yasadışı olarak inşa edildiği iddiasıyla bir camiyi yıkmasının ardından çıkan şiddet olaylarında dört kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da çıkan çatışma, polisin "kaçak yapılaşmaya karşı mücadele" olarak adlandırdığı bir operasyon sırasında meydana geldi. Yetkililer, uygulamanın cami ve bitişiğindeki medrese de dahil olmak üzere yasadışı yapıları temizlemek için başlatıldığını söyledi. Ancak camide namaz kılan Müslümanlar haksız yere hedef alındıklarını söyledi.

 

Çıkan çatışmalarda yüzlerce protestocu ve polisin yaralandığı belirtildi. Videolarda göstericilerin araçları ateşe verdiği ve taş yağmuruna tuttuğu, polisin de göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktığı görüldü. Sokağa çıkma yasağı uygulanırken, polise "gördüğün yerde vur" emri verildi.

Bölgede, müslüman olduğu bilinen 50 binden fazla kişiye Hindistan Demiryollarına ait arazilerde yasadışı olarak yaşadıkları iddiasıyla tahliye tebligatı yapılmasının ardından geniş çaplı çatışmalar yaşanmıştı. Yıkımlar daha sonra Hindistan'ın en üst mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Yetkililer son eylemin, yetkililerden yasadışı yerleşimleri bölgeden temizlemelerini isteyen bir yüksek mahkeme kararına dayandığını söyledi.

Bölge Sulh Hakimi Vandana Singh, cami ve medresenin devlet arazisi üzerine yasadışı olarak inşa edildikleri ve dini yapı olarak tescil edilmedikleri için yıkıldığını söyledi. Singh, "Bu saldırı herhangi bir topluluğa yönelik değildi. Barışçıl bir şekilde başladı ancak kısa süre sonra bir kalabalık yetkililere saldırarak şiddete yol açtı" dedi. Halk, Singh'in açıklamalarını yalanladı.
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