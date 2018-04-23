Kaçak yapılarla mücadeleye vatandaş desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kaçak yapılaşma sorununun çözümü için çürük olmayan bağımsız birimlerde vatandaşın imara ve iskana aykırılığını bildirerek, cüzi bir ücret ödenmesi karşılığında kayıt altına alınmasını öngören düzenlemeyi Meclis’ten çıkaracaklarını açıkladı.

Özhaseki, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. TBMM’de torba yasa içerisinde görüşülmeyi bekleyen kentsel dönüşüm yasasının seçim sürecinde çıkarılacağını tahmin etmediğini belirten Özhaseki, 40 maddelik düzenlemenin çıkarılmasının zaman alacağını ifade etti.

“13 milyon bağımsız birim devletle ihtilaflı” diyen Özhaseki, bu düzenlemede bu sorunun çözülmesine ilişkin maddeler bulunduğuna değinerek, “Türkiye’de yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğu bir ortamdayız. İmara aykırılıklar var, işgaller var. Devletle ihtilaflı çözüm bekleyen yerler var. Mahkemelerde sürünen yerler var. Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmek lazım. Eğer imara aykırılıktan bahsettiğimizde şu andaki kanuni mevzuat uygulansın diyorsanız, bu konuda iki tane kanuni mevzuat var. Bir tanesi para cezası yazacaksınız, biri de yıkacaksınız. Bunu kim yapacak? Belediyeler. Hangi belediye yapıyor peki? AK Partili belediye mi, CHP’li belediye mi? Hiç birisi yapamıyor. Ben burada belediye ayırmıyorum” dedi.

İzmir’in yüzde 62’sinin, Sarıyer’in yüzde 80’inin, Üsküdar’ın ise yüzde 75-80’inin kaçak olduğuna işaret eden Özhaseki, buradaki hiçbir belediye başkanının bu konutlara ceza yazamadığını ve yıkamadığını belirtti. İstanbul Avcılar’dan örnek veren Özhaseki, “5 kat gözüküyor ama herkes üste ikişer, üçer kat daha koymuş. CHP’li belediye başkanı gelmiş diyor ki ‘Şurayı bir legalleştirelim, olduğu haliyle neyse yazalım, bir kere kabul edelim, en azından vatandaş işine gücüne baksın’ diyor. Makul de bir teklif. Bunu yazacağız böyle. Kavgaları bitireceğiz” ifadelerini kullandı.