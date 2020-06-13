  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaçak yapı yapan kişiler yakalandı

Adıyaman’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişi kazı yaptıkları malzemelerle birlikte ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:57:18 -
Kaçak yapı yapan kişiler yakalandı

Adıyaman’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişi kazı yaptıkları malzemelerle birlikte ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çelikhan ilçesi Yağızatlı köyünde icra edilen önleyici devriye esnasında F.N, Ş.E.G, H.G, ve E.N isimli şahıslar şüpheli hareketleri üzerine durduruldu. Şahısların kaçak kazı için hazırlık yaptığı tespit edildi. Şahıslar ile birlikte 1 adet detektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirilmiştir.


Şahıslar adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı