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Kaçak tütünle mücadele vergi gelirini 4 milyar lira artırdı

Hükümetin başlattığı mücadele sonucu kaçak sigara kullanımı yüzde 5,8'e gerilerken, vergi geliri de 4 milyar artış gösterdi.

10 Şubat 2019 Pazar 10:07
Kaçak tütünle mücadele vergi gelirini 4 milyar lira artırdı

Hükümetin kaçak sigaraya karşı yürüttüğü mücadele sonuç veriyor. Aldıkları önlemlerin işe yaradığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu sayede kaçak sigara kullanım oranının yüzde 5,8’e gerilediğini; dünya ve Avrupa ortalamasının altına indiğini kaydederek, “Bu olumlu gelişme vergi gelirimizi 4 milyar lira artırdı” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, tütün kaçakçılığına karşı attıkları adımları; başvurdukları tedbirleri açıkladı. Pekcan, kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek için denetim ve kontrolleri aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi. Denetimlerde ileri teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çeken Pekcan, arama ve tarama faaliyetlerinde x-ray ile CT tomografik bagaj kontrol sistemlerinden faydalanıldığını ifade etti. Pekcan, sınır kontrollerinde dedektör köpeklerin önemli rol oynadığını vurguladı. Ülke genelinde diğer kolluk birimleriyle birlikte başlatılan topyekûn mücadele sonucunda 2014’te yüzde 21’e kadar çıkan kaçak sigara kullanım oranının 2018 itibariyle yüzde 5,8 seviyelerine gerilediğine işaret eden Pekcan, “Bu oran dünya ve Avrupa ortalaması olan yüzde 10-15 aralığının çok çok altında” şeklinde konuştu. Pekcan, kaçak sigara kullanım oranındaki hızlı düşüşün tütünden elde edilen vergi gelirini 4 milyar lira artırdığını da aktardı.

5 haftada önemli yakalamalar

Gümrük Muhafaza Birimleri tarafından son 5 yılda yürütülen kararlı mücadele neticesinde 60 milyon paket kaçak sigara ele geçirildiğinin altını çizen Pekcan, “Bu yıl itibariyle 5 haftalık süreçte ise ele geçirilen kaçak sigara miktarı ise 2,3 milyon paketi buldu” şeklinde konuştu. Pekcan, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 10:07
  1. kaçak sigara
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. kaçak sigara kullanım oranı
  4. kaçakçılık faaliyetleri
  5. x-ray
  6. CT tomografik
  7. Gümrük Muhafaza Birimleri
  8. tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı
  9. tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele

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