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Yerel Kaçak silah operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Kaçak silah operasyonu: Gözaltılar var

Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 adet kaçak tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 07:27:00 -
Kaçak silah operasyonu: Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbarari çalışma neticesinde Rize'den ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan kamyoneti ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden araç üzerinde yapılan aramada 6 adet 9.mm çaplı ruhsatsız tabanca ve bu silahlarda kullanılan 23 adet icra yayı ele geçirildi. Olayla ilgili A.A (53) ve R.A.(67) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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