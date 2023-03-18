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Yerel Kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama
Yerel

Kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Eyüpsultan'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 10:25:00 -
Kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç organizasyonların deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamına 15 Mart'ta, Ayvansaray Mahallesi'nde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran şüpheli bir kişinin olduğu belirlendi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik tespit edilen depoya çevre güvenliği alınarak düzenlenen operasyonda, A.T. yakalandı. Depo içesinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız silah ve farklı çaplarda toplam 53 adet dolu fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan A.T. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

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