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Kaçak sigarayla mücadele sonucunda vergi geliri, 4 milyar TL arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kaçak sigara kullanım oranlarındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağladı." dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:27
Kaçak sigarayla mücadele sonucunda vergi geliri, 4 milyar TL arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl sonu itibarıyla kaçak sigara kullanım oranının yüzde 5,8'e gerilediğini belirterek, "Kaçak sigara kullanım oranlarındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağladı." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayan sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının ülke güvenliğine ve kamu düzenine yönelik tehdit oluşturduğunu, kamu gelirlerinin azalmasına ve tütün üreticilerinin mağdur olmasına neden olduğunu ifade etti.

Milli ekonomiye ve toplum sağlığına verdiği zararlar dikkate alındığında sigara kaçakçılığıyla mücadelenin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile Gümrük Muhafaza Birimleri tarafından gerçekleştirilen denetim, kontrol ve operasyonların, gümrüklü sahalar ile ülke sınırları içerisinde aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Pekcan, kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve tespitine yönelik Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımı ve ortak operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelede ileri teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çeken Pekcan, sınırlarda görev yapan dedektör köpeklerinin de bu mücadelede aktif rol oynadığını aktardı.

Pekcan, Dünya Gümrük Örgütü tarafından bölgesel eğitim merkezi olarak akredite edilen Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezinde yetiştirilen çay ve tütün dedektör köpeklerinin ülke genelinde 22 gümrük sahasında görev yaptığını ifade etti.

"Türkiye'de kaçak sigara oranı dünya ortalamasının çok altında"

Bakan Pekcan, denizlerdeki kaçakçılıkla mücadelede kullanılan ani müdahale ve devriye botları, araç ve konteyner taramada kullanılan x-ray sistemleri, araç takip sistemleri, yolcu görüntüleme sistemi ve CT tomografik bagaj kontrol sistemi gibi Bakanlık bünyesinde kullanılan ileri teknoloji sistemlerin de sigara kaçakçılığıyla mücadeleye önemli katkı sağladığını anlattı.

Sınır kapılarının yanı sıra, ülke genelinde diğer kolluk birimleriyle birlikte başlatılan topyekün mücadele sonucunda, 2014 sonunda yüzde 21'e kadar çıkan kaçak sigara kullanım oranının, 2018 sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyelerine gerilediği bilgisini veren Pekcan, "Ülkemizde kaçak sigara oranı, dünya ve Avrupa ortalaması olan yüzde 10-15 aralığının çok altına inmiştir. Kaçak sigara kullanım oranlarındaki hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

5 haftalık süreçte önemli yakalama

Gümrük Muhafaza Birimlerince son 5 yılda yürütülen kararlı mücadele neticesinde 60 milyon paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildiren Pekcan, "Bu yıl itibarıyla 5 haftalık süreçte ise ele geçirilen kaçak sigara miktarı ise 2,3 milyon paketi buldu. Bu önemli bir başarı." dedi.

Pekcan, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:27
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Kaçak sigara
  3. Kaçak sigarayla mücadele
  4. vergi geliri
  5. açıklama

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