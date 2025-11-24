  • İSTANBUL
Dünya

Kaçak sigara balonları Vilnius Havalimanı'nı kapattı

Avrupa havalimanlarında dron kaosları yaşanırken, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki havalimanı farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Belarus’tan gönderildiği iddia edilen ve kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle havalimanı, ekim başından bu yana dokuzuncu kez geçici olarak operasyonlara kapatıldı ve çok sayıda uçak başka şehirlere yönlendirildi.

Avrupa genelinde Danimarka, Almanya, Norveç, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin havalimanlarında gizemli dron alarmları nedeniyle uçuşlar aksarken,

Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki havalimanı bambaşka bir nedenle operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Hava sahasına doğru ilerleyen meteoroloji balonları yüzünden Vilnius Havalimanı, ekim başından bu yana dokuzuncu kez kapanma yaşadı.

 

KAÇAK SİGARA BALONLARI SINIR GERİLİMİNİ ARTIRDI

Litvanya yönetimi, hava trafiğindeki bu aksaklıkların kaynağının, Belarus’tan gönderilen ve çoğunlukla kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları olduğunu belirtiyor.

Bu durum, iki ülke arasındaki sınır gerilimini de artırdı. Litvanya, geçen ay bu balon olaylarına tepki olarak Belarus sınırındaki her iki geçiş noktasını da kapatmıştı.

Ancak hava trafiğindeki kesintilerin durduğu düşünülerek bu hafta başında geçişler yeniden açılmıştı. Son kapanma, sorunun devam ettiğini gösteriyor.

Vilnius’a inmesi gereken çok sayıda uçak, havalimanının kapanması üzerine mecburen başka şehirlere yönlendirildi.

 

