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Dünya Kaçak petrol rafinerisindeki patlamada 37 kişi öldü
Dünya

Kaçak petrol rafinerisindeki patlamada 37 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-10-04 03:33:00 -
Kaçak petrol rafinerisindeki patlamada 37 kişi öldü

Nijerya'nın petrol bölgesi olan Niger Delta'daki Rivers eyaletinde kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 37 kişi yaşamını yitirdi.

Arise televizyonun haberine göre, Rivers eyaletine bağlı Emohua bölgesinde bir kaçak petrol rafinerinde ham petrol işletilirken patlama meydana geldi.

Patlamada aralarında hamile kadının da bulunduğu 37 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Ülkenin tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.
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Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada bulunuyor.

Petrol yataklarının yer aldığı Delta bölgesinde sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Nijerya'nın petrol bölgesi olan Niger Delta'daki Rivers eyaletinde kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 37 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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